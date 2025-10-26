إعلان

إعلام عبري: حماس لم تختف وهي تدير المشهد في غزة

كتب : مصراوي

11:18 ص 26/10/2025

حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن اليوم التالي للحرب أظهر أن حركة حماس أعادت "الإمساك بمقاليد الأمور في القطاع، وذلك تحت مظلة الدعم الأمريكي، وهي تشارك في المحادثات وتجلس حول طاولة النقاش"، وفق ما أوردته.

وقالت القناة الإسرائيلية: "حماس لم تختف بعد سنتين من السابع من أكتوبر، بل على العكس، أصبحت العنوان الرئيسي في هذا المشهد".

وتدرس الولايات المتحدة وإسرائيل خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين، إحداهما خاضعة لسيطرة إسرائيل والأخرى لحركة حماس، على أن تقتصر أعمال إعادة الإعمار على الجانب الإسرائيلي مؤقتًا إلى حين نزع سلاح الحركة وإزاحتها عن السلطة.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس وصهر الرئيس جاريد كوشنر ملامح هذه الخطة خلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء الماضي في إسرائيل، حيث وصلا لحث الجانبين على الالتزام بوقف إطلاق النار القائم، والذي انسحبت بموجبه القوات الإسرائيلية لتسيطر الآن على نحو 53% من مساحة القطاع.

وقال فانس، إن هناك منطقتين في غزة: إحداهما آمنة نسبيًا والأخرى شديدة الخطورة، مشيرًا إلى أن الهدف هو توسيع نطاق المنطقة الآمنة جغرافيًا، وإلى أن يتحقق ذلك، أوضح كوشنر أنه لن تُخصص أي أموال لإعادة الإعمار في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، وأن التركيز سيكون على بناء الجانب الآمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس إسرائيل غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار على مناطق متفرقة
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي