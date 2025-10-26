الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر الجيش السوداني في الفاشر

أعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، السيطرة على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت قوات الدعم السريع بالسودان: "تمكنا من تحرير الفرقة السادسة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وألحقنا خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى"، وفق زعمها.

وادعت أنها ستعمل بالتنسيق مع حكومة "تأسيس" على توفير الحماية الكاملة للمدنيين وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وتوفير احتياجاتهم.

وأمس السبت، أعلن الباشا طبيق، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان غربي السودان.

ولكن قالت مصادر في الجيش السوداني، إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للدعم السريع على مدينة بارا.

وبالتزامن مع ذلك، اندلعت، السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وذكرت مصادر محلية، أن الاشتباكات تركزت في المحاور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من مدينة الفاشر، واستخدمت فيها الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دوقلو، المعروف بـ"حميدتي"، عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليونًا. واتُهم طرفا النزاع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.