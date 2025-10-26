إعلان

بقوة 6 درجات.. زلزال يضرب شرقي جزر سليمان في المحيط الهادئ

كتب : مصراوي

04:25 ص 26/10/2025

زلزال

وكالات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، وقوع زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر بالقرب من جزر سليمان في المحيط الهادئ.

وتم رصد الزلزال عند الساعة 23:28 بتوقيت UTC على بعد 197 كلم جنوب شرقي مدينة لاتا، عاصمة ولاية تيموتو في أقصى شرق جزر سليمان، والتي يبلغ عدد سكانها عدة مئات الأشخاص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 54.4 كيلومتر، ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية بسبب الزلزال.

كما لم يصدر أي إنذار بشأن موجات التسونامي في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

