إعلام عبري: واشنطن تمنع إسرائيل من تشديد العقوبات على حماس

كتب : مصراوي

09:10 م 25/10/2025

حماس وإسرائيل

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، السبت، إن واشنطن تمنع إسرائيل من تشديد العقوبات على حماس وتمنح المفاوضات مزيدا من الوقت.

وأشارت مصادر، إلى أن واشنطن وافقت على تأجيل فتح معبر رفح حتى إعادة جثث الأسرى، مؤكدين أن الإدارة الأمريكية واشنطن لم توافق على تقليص المساعدات لغزة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني، أن هناك مؤشرات على احتمال تسليم جثتي أسيرين في غزة الليلة.

وأوضحت القناة العبرية، أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال لعائلات أسرى إسرائيليين قتلى إن واشنطن تبحث سبل زيادة الضغط على حماس لتسليمهم، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تنسى أبدا الأسرى الذين قضوا في أسر حماس ولن توقف جهودها حتى استعادة رفاتهم جميعا، وفق زعمه.

واشنطن حماس إسرائيل

