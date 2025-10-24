رئيسة وزراء ليتوانيا: الرد على انتهاك روسيا لمجالنا الجوي كان محكما

(د ب أ)

وصفت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينيني رد الجيش الليتواني وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على آخر انتهاك روسي للمجال الجوي الليتواني بأنه محكم ومناسب.

وقالت روجينيني في فيلنيوس اليوم الجمعة: "لقد أظهرت القوات المسلحة حقا أنها تتخذ قرارات صعبة في الواقع. وأظهر الحادث أننا مستعدون".

وأضافت: "تم رفع حالة التأهب لمقاتلات الناتو على الفور، حيث قامت بحراسة ومراقبة المجال الجوي، ليس فقط لضمان الأمن، بل أيضا لإيصال رسالة مفادها أننا لن نتسامح مع مثل هذا السلوك".

وكان الجيش الليتواني قد أعلن أن طائرتين روسيتين اخترقتا لفترة وجيزة المجال الجوي للدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مساء أمس الخميس.

وردا على ذلك تم على عجل الدفع بطائرتين من طراز يوروفايتر تابعتين لسلاح الجو الإسباني للرد على ذلك.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي إسقاط الطائرتين الروسيتين في مثل هذه الحالة، أجابت روجينيني: "نحن مستعدون للقيام بذلك في الحالات القصوى، لكننا في الوقت الراهن تمكنا من الحفاظ على استقرار الوضع بهذه الطريقة."

وأوضح الجيش الليتواني أن الطائرتين الروسيتين حلقتا لمسافة نحو 700 متر داخل المجال الجوي الليتواني وظلتا هناك لمدة تقارب 18 ثانية. ونفت موسكو هذه الادعاءات.