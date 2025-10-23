رويترز: أمريكا تبحث عن بديل لمؤسسة غزة الإنسانية

وكالات

أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تدرس مقترحا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية مطلعان على الخطة، خلال تصريحات لرويترز، إن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أحرزنا تقدما جيدا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف روبيو خلال تصريحات إعلامية أثناء زيارته لإسرائيل اليوم الخميس، "أننا نشعر بالثقة والإيجابية بشأن اتفاق غزة ورغم العوائق سنحرز مزيدا من التقدم".

وكان وصل وزير الخارجية الأمريكي مساء اليوم الخميس، إلى إسرائيل في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام، لمتابعة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي زيارة روبيو بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في إطار الجهود الأمريكية للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة.