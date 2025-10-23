لبنان تطالب أمريكا وفرنسا بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

وكالات

طالب مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، الدول الضامنة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، ووافق على عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال بينها إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وقال وزير الإعلام بول مرقص إن رئيس الحكومة نواف سلام أكّد على وجوب "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون".

وأضاف وزير الإعلام اللبناني: "مجلس الوزراء طالب الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لدى إسرائيل لوقف الاعتداءات وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت اليوم غارات جوية مكثفة على مناطق في محافظة البقاع وجرود الهرمل شرقي لبنان.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الغارات الإسرائيلية قصفت مواقع تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في محيط بلدتي شمسطار وجنتا في البقاع، ما أدى إلى انفجارات عنيفة وأضرار مادية في المناطق المستهدفة.