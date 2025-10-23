الاحتلال يطلق قنابل إضاءة فوق مخيم نور شمس

وكالات

أفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل إضاءة في سماء مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف ضخمة جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك.

وشدد ترامب خلال تصريحات مع مجلة تايم الأمريكية، على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدًا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".

وقال ترامب إن نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيًا فادحًا بهجومه على قطر، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع للقيام بما يجب عليهم فعله.