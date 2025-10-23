إعلان

إعادة توصيل محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية

كتب : مصراوي

05:07 م 23/10/2025

وزارة الطاقة الأوكرانية

كييف- (د ب أ)

أكدت وزيرة الطاقة الأوكرانية، سفيتلانا هرينتشوك، عبر التلفزيون الحكومي اليوم الخميس، أنه تم إصلاح أحد خطي الكهرباء المغذيين لمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وقالت هرينتشوك إن الانقطاع العاشر للكهرباء منذ بدء الاحتلال استمر شهرا كاملا.

وأوضحت هرينتشوك أنه تم إصلاح خط بقدرة 750 كيلوواط، بينما لا يزال العمل جاريا لإصلاح الخط الثاني بقدرة 330 كيلوواط.

وكررت هرينتشوك الاتهامات الموجهة للجانب الروسي بأنه يقوم بقصف منهجي لخطوط الكهرباء المتصلة بالمحطة النووية بهدف قطع الاتصال بشبكة الكهرباء الأوكرانية.

ومن الجانب الروسي، أكد فلاديمير روجوف، المتحدث باسم إدارة الاحتلال، عملية الإصلاح.

وقال روجوف إنه تم الاتفاق على وقف محلي لإطلاق النار أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، وذلك بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر منصة "إكس"، استعادة خط الكهرباء الأول.

وزيرة الطاقة الأوكرانية محطة زابوريجيا الكهرباء الأوكرانية

