زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الأرجنتين



وكالات

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر وقع في الأرجنتين على بعد 188 كيلومترا شمال غرب مدينة سان لويس.

ووقع الزلزال على عمق 122 كيلومترا تحت سطح الأرض ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ويبلغ تعداد سكان سان لويس نحو 183 ألف نسمة.

وفي 2 أكتوبر الجاري أفاد المعهد الوطني لرصد الزلازل في الأرجنتين، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال البلاد، بحسب روسيا اليوم.