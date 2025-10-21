مصراوي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء قطاع غزة، مؤكدًا أن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة يسير بشكل أفضل مما كان متوقعًا.

وقال فانس، في مؤتمر صحفي في إسرائيل، إن بعض أعمال العنف التي تشهدها غزة لا تعني نهاية مسار السلام، مشيرًا إلى أن الوضع ممتاز والإنجازات التي تحققت مذهلة.

وأوضح نائب الرئيس أن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع سيصمد، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تركز في الوقت الراهن على مستقبل غزة وتنفيذ رؤية ترامب لإعادة الاستقرار والإعمار.

وأضاف فانس أن لكل دولة دورًا محددًا في تنفيذ اتفاق وقف النار، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي قرارات على حلفائها، بل تعمل بالتنسيق الكامل معهم لضمان نجاح الخطة، مشيرًا إلى أن إعادة جثامين الأسرى من قطاع غزة تمثل مهمة صعبة لن تتحقق بين ليلة وضحاها، داعيًا إلى التحلي بالصبر حتى إنجاز العملية بنجاح.

كما أوضح نائب الرئيس أن إسرائيل ستكون معنية بالموافقة على نوع القوات التي ستعمل على الأرض ضمن خطة ترامب، مؤكدًا أن ذلك سيتم بالتوافق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية.

واختتم فانس تصريحاته بالقول: "على الجميع أن يشعر بالفخر إزاء الإنجاز الذي تحقق في غزة، وأنا متفائل بما ينتظرنا في المرحلة المقبلة".

وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل الثلاثاء، فيما تكثّف واشنطن حركتها الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، بعدما شابته خروق وتأخير في تسليم رفات رهائن.