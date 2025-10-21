محكمة الإرهاب تنظر محاكمة 68 متهمًا بتشكيل خلية إرهابية بقصر النيل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 68 متهمًا في القضية رقم 8944 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية قصر النيل".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وبحسب أمر الإحالة، فإنه في غضون الفترة من عام 1995 وحتى 14 نوفمبر 2023، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع عشر قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير، انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية.