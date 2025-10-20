إعلان

ويتكوف سيؤكد خلال مباحثاته في إسرائيل أن اتفاق الهدنة لا يزال ساريًا

كتب : مصراوي

10:06 ص 20/10/2025

قطاع غزة - أرشيفية

مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيؤكد خلال مباحثاته في إسرائيل ومع الوسطاء، أن اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة لا يزال ساريًا وملزمًا لجميع الأطراف.

ومن المقرر أن يصل جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن زيارة دي فانس وويتكوف تهدف إلى دعم وتنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وانتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق في وسط القطاع وخان يونس ورفح، وفق ما أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة.

وقال إن فرق الدفاع المدني رصدت تعمد الاحتلال استهداف مدارس تؤوي نازحين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

المبعوث الأمريكي إسرائيل إنهاء الحرب قطاع غزة





