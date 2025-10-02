وكالات

أظهرت البيانات الملاحية للسفينة "ميكينو" التابعة لأسطول الصمود، دخولها مياه غزة الإقليمية وهي على بعد 9 أميال بحرية من شواطئ القطاع.

وأفادت تقارير إعلامية، الخميس، بأن عددا من سفن أسطول الصمود تواصل إبحارها نحو غزة رغم اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ 21 قاربا من مجموع 44.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، إن سلاح البحرية بجيش الاحتلال تواصل مع سفن أسطول الصمود لتحذيره من الاقتراب من منطقة قتلا نشطة وانتهاكه الحصار البحري "القانوني"، داعيا الأسطول إلى تغيير مساره إلى ميناء أسدود.

ونوّهت الخارجية الإسرائيلية، إلى أنها جددت عرضها بنقل المساعدات على متن سفن أسطول الصمود بشكل سلمي عبر قنوات آمنة إلى قطاع غزة.

ويتألف أسطول الصمود العالمي من أكثر من 40 قاربا مدنيا، تحمل على متنها نحو 500 ناشط بمن فيهم برلمانيون ومحامون.

ويُعد أسطول الصمود، أحدث محاولة مدنية دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة. وكان من المفترض أن يصل الأسطول إلى شواطئ غزة صباح الخميس ما لم تقم قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراضه.