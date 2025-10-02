

وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن منطقة وادي النصارى بمحافظة حمص السورية، تشهد حالة من الاحتقان والغليان الشعبي، على خلفية مقتل شبان برصاص مجهولين ببلدة عناز.

وقال المرصد، إن أهالي المنطقة قطعوا الطرقات الرئيسية في وادي النصارى وأشعلوا الإطارات احتجاجا، فيما دعت فعاليات محلية إلى إضراب عام في المنطقة، تضامنا مع عائلات الضحايا، وللضغط على الجهات المسؤولة لملاحقة الجناة ووضع حد لحالة الانفلات الأمني التي تشهدها المنطقة.

وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا في محاولة لفض الاحتجاجات.

وطالب أهالي وادي النصارى السلطات السورية بملاحقة مرتكبي "جريمة بلدة عناز"، وشكروا قوى الأمن الداخلي على سرعة استجابتهم في ضبط الأمن العام، وفق الاخبارية السورية.

وفي هذا السياق، نقل المرصد السوري عن مصادر أهلية تأكيدها، أن والد أحد الضحايا يرفض دفن جثمان ابنه حتى يلقى القبض على القتلة وتكشف هويتهم.

وكان الأمن الداخلي في محافظة حمص السورية، أعلن الأربعاء، مقتل 3 شبان في حادثة إطلاق نار نفذها مسلحون مجهولون في قرية عناز الواقعة في منطقة وادي النصارى بريف المحافظة الغربي.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجهات المختصة باشرت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق المنطقة، ومتابعة مجريات الحادث، والعمل على ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

ونقل المرصد، عن شهود عيان قولهم، إن 4 مسلحين ملثمين على متن دراجتين ناريتين، أطلقوا نحو 30 رصاصة بشكل مباشر على مجموعة من الأشخاص كانوا جالسين قرب مكتب مختار بلدة عناز، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار عبر طريق الدباغة المؤدي إلى قرية الحصن.

وذكرت شبكات محلية أن القتلى هم وسام منصور وشفيق منصور، وبيير حريقص، الذي فارق الحياة في المشفى بعد إصابة حرجة، وجميعهم من الطائفة المسيحية، وفقا لروسيا اليوم.