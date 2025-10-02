أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية تمارس سلوكا عدائيا ضدنا



وكالات

قال أسطول الصمود العالمي، الذي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة، إن القوات البحرية الإسرائيلية تمارس سلوكا عدائيا ضد القوارب المشاركة فيه.

وأضاف الأسطول: "تعرض القارب فلوريدا لاصطدام متعمد في البحر، واستُهدف قاربا يولارا وميتيك وغيرهما بمدافع المياه".

وتابع أسطول الصمود: "نحن على بعد 70 ميلا بحريا من سواحل غزة وسنواصل إبحارنا دون تراجع".

وأوضح أن 8 سفن من المشاركة في الأسطول تم اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن القارب فلوريدا تعرض للاصطدام عمدا في البحر، مؤكدا أن جميع الركاب على متن القوارب سالمون.

وقال أسطول الصمود، إن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت بشكل غير قانوني القارب أدارا وغيره في المياه الدولية، مشيرا إلى أنه لا يزال وضع النشطاء المشاركين والطاقم على متن القارب أدارا غير مؤكد.

من جانبه دعا الناشط الإيرلندي إسحاق تومي من على إحدى سفن الأسطول الحكومات المختلفة إلى التوقف عن دعم إسرائيل.

وقال الناشط الإيرلندي: سنبذل كل الجهد لرفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي اعترض الكثير من السفن بشكل غير رسمي.

أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نشطاء من على متن 6 سفن قامت باقتحامها، الأربعاء، بينها السفينة "ألما" أكبر سفن الأسطول.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس، الناشطة السويدية جريتا تونبرج في أثناء لحظة اعتقالها.

وأكد الأسطول أنه تم اقتياد النشطاء الموقوفين إلى مكان غير معلوم.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه بعد انتهاء السيطرة على سفن أسطول الصمود سيتم ترحيل الناشطين إلى دولهم.

وأضافت القناة ذاتها، أن عملية سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلية على السفن المشاركة والتي يبلغ عددها نحو 50 سفينة، تجري بسلاسة ومن المتوقع أن تستمر لساعات طويلة.

وقال أسطول الصمود، إنه حان الوقت لحث الحكومات على التوقف عن دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وفقا للغد.