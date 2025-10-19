تايلاندي قُتل في 7 أكتوبر.. إسرائيل تتعرف على هوية الجثة الثانية

قالت إسرائيل، اليوم الأحد، إنها تمكنت من تحديد هوية الجثة الثانية من بين جثتي أسيرين سلمتهما حماس ليل السبت للاحتلال، مشيرة إلى أن الجثة هي لعامل مزارع تايلندي قُتل خلال هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023، واحتجز جثمانه في قطاع غزة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "بعد استكمال عملية التعرّف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة المختطف سونتايا أوكارسري أن ابنهم أُعيد إلى إسرائيل وتم استكمال التعرف عليه".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها تسلمت جثتين جديدتين من قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في إسرائيل، إن نعشي أسيرين وصلا بالفعل فجر اليوم إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليهما والتحقيق في ملابسات الوفاة.

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بعد استكمال إجراءات التشخيص في معهد الطب الشرعي بتعاون مع شرطة إسرائيل أبلغ مندوبو الجيش عائلة الأسير رونين طومي انجل أن جثته أعيدت إلى إسرائيل ليوارى الثرى.

وأضاف الجيش في بيانه، أنه وفق المعلومات الاستخباراتية الواردة فقد قتل "رونين" على يد حماس في 7 أكتوبر 2023 في كيبوتس نير عوز ليتم واحتُجِزت جثته في قطاع غزة.