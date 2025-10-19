إعلان

تايلاندي قُتل في 7 أكتوبر.. إسرائيل تتعرف على هوية الجثة الثانية

كتب : مصراوي

04:12 م 19/10/2025

تسليم جثث أسرى إسرائيليين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت إسرائيل، اليوم الأحد، إنها تمكنت من تحديد هوية الجثة الثانية من بين جثتي أسيرين سلمتهما حماس ليل السبت للاحتلال، مشيرة إلى أن الجثة هي لعامل مزارع تايلندي قُتل خلال هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023، واحتجز جثمانه في قطاع غزة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "بعد استكمال عملية التعرّف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة المختطف سونتايا أوكارسري أن ابنهم أُعيد إلى إسرائيل وتم استكمال التعرف عليه".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها تسلمت جثتين جديدتين من قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في إسرائيل، إن نعشي أسيرين وصلا بالفعل فجر اليوم إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليهما والتحقيق في ملابسات الوفاة.

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه بعد استكمال إجراءات التشخيص في معهد الطب الشرعي بتعاون مع شرطة إسرائيل أبلغ مندوبو الجيش عائلة الأسير رونين طومي انجل أن جثته أعيدت إلى إسرائيل ليوارى الثرى.

وأضاف الجيش في بيانه، أنه وفق المعلومات الاستخباراتية الواردة فقد قتل "رونين" على يد حماس في 7 أكتوبر 2023 في كيبوتس نير عوز ليتم واحتُجِزت جثته في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسليم جثث أسرى إسرائيليين إسرائيل تايلاندي هجوم 7 اكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل