الخطوط السعودية الشرك الرسمي المميز لموسم الرياض 2025

إعلان تحريري

كرّم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الخطوط الجوية السعودية لرعايتها للنسخة السادسة من موسم الرياض 2025، إذ تتشرف الشركة بكونها "الشريك المميز" الرسمي للحدث الترفيهي الأكبر بالمملكة العربية السعودية.

والخطوط الجوية السعودية هي واحدة من أوائل الشركاء الذين قدموا الدعم لموسم الرياض منذ إطلاقه للمرة الأولى قبل خمس سنوات، كما واصلت وجودها في جميع نسخ الموسم السابقة، الأمر الذي يعكس مدى التزامها بدعم الفاعليات الوطنية الكبرى، ويرسخ مكانتها كشريك استراتيجي في القطاع الترفيهي.

وقال رئيس التسويق بمجموعة "السعودية" خالد طاش: "إننا نفخر بكوننا جزءًا في أحد أهم مواسم الترفيه في العالم، كما أن تكريم سعادة المستشار تركي الشيخ للمجموعة يؤكد قيمة الجهود الجماعية بجميع القطاعات لضمان نجاح موسم الرياض. هذه الشراكة الممتدة خلال ثلاث سنوات تمثل خطوة مهمة في بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد، تعمل بدورها على دفع طموحات كلا الطرفين قدمًا، كما تعكس أيضًا التزام مجموعة السعودية بدعم قطاع الترفيه من خلال تيسير حركة الزوار عبر شبكة دولية تضم أكثر من 100 وجهة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وتولي الخطوط السعودية أولوية لإنجاح موسم الرياض، من خلال تقديم حلول نقل متكاملة، تشمل ربط مدينة الرياض بوجهات متعددة في أربع قارات، وتوفير سعة مقعدية عبر أسطول حديث يضم 149 طائرة.

انطلق موسم الرياض 2025 رسميًا في 10 أكتوبر بعرض افتتاحي ضخم، تضمن مسيرة استثنائية امتدت من "المملكة أرينا" وحتى "بوليفارد وورلد"، لتتحول المنطقة إلى قبلة نابضة بالفن والموسيقى والثقافة.

ويقدم الموسم في نسخته السادسة عروضًا ترفيهية عالمية باهرة، ستُعرض في 11 منطقة ترفيهية مميزة، تتضمن فاعليات جديدة مثل، "بيست لاند"، و"بوليفارد فلاورز" إلى جانب المناطق الشهيرة "بوليفارد وورلد"، و"بوليفارد سيتي". وتتضمن فاعليات الموسم الاستثنائي أيضًا 15 بطولة عالمية، و34 معرضًا ومهرجانًا، بالإضافة إلى عروض حية مستمرة، تشمل حفلات موسيقية، وفاعليات ثقافية ورياضية، ليعيد هذا الحدث العالمي التأكيد على مكانة العاصمة الرياض كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية العالمية.

ومن أبرز الأحداث اللافتة التي تضمنها عرض الافتتاح الاستثنائي، كانت مسيرة البالونات الضخمة لعرض "Macy’s" الشهير في نيويورك، الذي نظمته سلسلة المتاجر الأمريكية "Macy’s" للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة. وخطفت هذه البالونات الضخمة أنظار الجماهير التي احتشدت على جانبي مسار العرض لمشاهدته، بعد أن أضفت روحًا عالمية للاحتفالات الكرنفالية، مزجت في مشهد لا يمكن أن يُنسى بين الطابع الاستعراضي الأمريكي، والطبيعة الثقافية المميزة للرياض.

نبذة عن مجموعة الخطوط الجوية السعودية:

الخطوط الجوية السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

وضخت السعودية استثمارات كبيرة في الفترة الأخيرة لتحديث أسطول طائراتها، الذي يعد حاليًا ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة، تحلق في شبكة وجهات عالمية تتجاوز الــ 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

وتعتبر "السعودية" عضوًا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، بالإضافة إلى عضويتها أيضًا في تحالف سكاي تيم؛ ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012.

حصلت الخطوط السعودية على جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" لعام 2025، من قبل رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX)، كما فازت بالمركز 17 بين شركات الطيران عالميًا. واحتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول عالميًا في انضباط مواعيد رحلاتها، وفقًا لموقع Cirium المستقل، المتخصص في متابعة أداء عمليات الطيران المدني عالميًا. وفي جوائز APEX World Class 2026، نالت الخطوط الجوية السعودية جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2026" للعام الخامس على التوالي، وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للعام الثاني.

لمزيد من المعلومات عن مجموعة الخطوط الجوية السعودية، برجاء زيارة الرابط: www.saudia.com