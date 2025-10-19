الطائرات الإسرائيلية تستهدف جباليا.. ونتنياهو يجري مشاورات عاجلة

مصراوي

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف مناطق في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القناة الـ12، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر جلسة الحكومة لإجراء مشاورات أمنية عاجلة.

وأضافت القناة، أن نتنياهو يقيم الوضع الأمني في قطاع غزة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين للرد على ما وصفته بخرق وقف إطلاق النار في رفح جنوبي قطاع.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات على رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو هاجم أهدافًا في المدينة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومقاومين.

كما نقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها، إن الغارات على رفح في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.