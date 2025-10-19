غارات إسرائيلية على رفح جنوبي غزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بذريعة الرد على خرق وقف إطلاق النار، وفق القناة الـ14 الإسرائيلية.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن سلاح الجو هاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومقاومين.

وفي وقتٍ سابق من مساء أمس السبت، قالت حركة حماس في بيان، إن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر خرق فاضح لبنود الاتفاق وتنكّر لالتزاماته أمام الوسطاء.

وطالبت حماس، الوسطاء والجهات الضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح وإلزامه بكل بنود الاتفاق، محذّرة من أن استمرار إغلاق معبر رفح ومنع إدخال معدات البحث والفرق المختصة سيؤدي إلى تأخير انتشال وتسليم الجثث.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب تدرس فرض عقوبات إضافية على حماس إذا لم تواصل تسليم جثامين الأسرى، لافتا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس تحريك خطوط الانسحاب إذا لم تسلم حماس الجثث قبل موعد يحدد لاحقا.

وذكر ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح الحدودي حتى إشعار آخر.