قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، السبت، إن تل أبيب تدرس فرض عقوبات إضافية على حماس إذا لم تواصل تسليم جثامين الأسرى.

وكشف المسؤول الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس تحريك خطوط الانسحاب إذا لم تسلم حماس الجثث قبل موعد يحدد لاحقا.

وذكر ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح الحدودي حتى إشعار آخر.

وكتب ديوان نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، السبت: "أصدر رئيس الوزراء نتنياهو تعليماته بعدم فتح معبر رفح الحدودي حتى إشعار آخر. وسيتم النظر في افتتاحه وفقا للطريقة التي تنفذ بها حماس دورها في إعادة الأسرى المتوفين وتنفيذ الإطار المتفق عليه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السفارة الفلسطينية في مصر أن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيُعاد فتحه يوم الاثنين أمام العائدين إلى غزة.

وجاء هذا الإعلان في بيان صدر عن السفارة اليوم السبت.

وقال ناجي الناجي، المستشار الثقافي في السفارة، لوكالة أسوشيتد برس: "عدد المسجلين للعودة إلى غزة كبير جدا"، دون أن يذكر رقما محددا.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر مطلع، السبت، إن تصريح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معبر رفح لم يعجب الأمريكيين ويرون أنه يتسبب في ضرر.