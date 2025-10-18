نتنياهو: سنبقى في المناطق التي قمنا باحتلالها في سوريا وجبل الشيخ

قالت للقناة 14 العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي قام باحتلالها في سوريا وفي قمة جبل الشيخ.

وأكد نتنياهو، أنه يريد التوصل لاتفاق مع السوريين على نزع السلاح من جنوب غرب سوريا المحاذي لحدود إسرائيل وحفظ أمن الدروز.

وفي ما يخص غزة، أوضح نتنياهو أن انتهاء الحرب في غزة سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس، مضيفا "عرفت أني لو خضعت للضغوط وأنهيت الحرب لدى وصولنا إلى خان يونس فإن أيام إسرائيل ستكون معدودة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن متظاهرين احتشدوا قبالة مقر القناة 14 الإسرائيلية أثناء لقاء مباشر تجريه مع نتنياهو.