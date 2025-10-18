سرايا القدس-كتيبة نابلس تعلن إطلاق نار على عدة مواقع للاحتلال بالضفة

مصراوي

أعلنت سرايا القدس-كتيبة نابلس، أن مقاتليها "استهدفوا بالرصاص أمس سيارة عسكرية للاحتلال ونقاطًا استيطانية قرب مستوطنة أفيتار محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 29 شهيدًا (منهم 23 شهيدا انتشالا، شهيدان تأثرا بإصابتهما، و4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال).

وأفادت الوزارة، بإصابة 21 فلسطينيا خلال الـ48 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68 ألفا و116 شهيدا و170 ألفا و200 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، إنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، تم تسجيل 28 شهيدًا، و143 إصابة، كما بلغ إجمالي الانتشال 404 مواطنين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أنه تم استلام 15 جثة محتجزة لدى جيش الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من إسرائيل 135 جثة.