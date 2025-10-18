إعلان

للراغبين في العودة إلى غزة.. سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن موعد فتح معبر رفح

كتب : سهر عبد الرحيم

05:17 م 18/10/2025

معبر رفح

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة فتح معبر رفح يوم الإثنين 20 أكتوبر أمام الراغبين في العودة إلى قطاع غزة.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة في بيان لها على صفحتها بفيسبوك السبت: "أنه وبعد التواصل مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، تقرر فتح معبر رفح البري ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر، وذلك لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها".

ودعت السفارة في بيانها "جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى تسجيل بياناتهم التي تتضمن: الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، رقم جواز السفر إن وُجد، رقم الهوية، ورقم الهاتف الجوال، وإرسالها عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01223301974".

وأكدت السفارة، أنها ستتواصل مع المواطنين لاحقًا لإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمع تمهيدًا للتحرك نحو معبر رفح البري.

معبر رفح موعد فتح معبر رفح سفارة فلسطين بالقاهرة غزة العودة إلى غزة

