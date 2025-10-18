مباحثات أمنية أفغانية باكستانية بواسطة قطرية في الدوحة

كابول- (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام رسمية تسيطر عليها حركة طالبان اليوم السبت أن اثنين من كبار قادة حركة طالبان الأفغانية وصلا إلى قطر لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين، وسط تصاعد الاشتباكات الحدودية بين الجارتين.

وأضافت التقارير أن وزير الدفاع الملا يعقوب مجاهد ورئيس الاستخبارات الملا عبد الحق واثق وصلا إلى الدوحة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. وتهدف الزيارة إلى إجراء محادثات مع ممثلين باكستانيين بشأن التعاون الأمني والتوترات عبر الحدود، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تجرى المحادثات بوساطة من مسؤولين قطريين ، في أعقاب تقارير بأن الجانبين يسعيان لوقف إطلاق النار طويل الأمد، بعد سلسلة من الغارات الجوية الدموية والهجمات الانتقامية التي وقعت في الأيام الأخيرة.

تأتي تلك الزيارة في الوقت الذي تتهم فيه إسلام آباد حركة طالبان الأفغانية بإيواء مسلحين من حركة طالبان الباكستانية، بينما تدين كابول الغارات الجوية الباكستانية المتكررة في إقليم باكتيكا والتي أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال.