وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه ستقوم بتسليم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر اليوم الجمعة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت غزة.

وقالت القسام في بيان لها "أنها عثرت على هذا الجثمان اليوم الجمعة في قطاع غزة، وأنها ستسلمها للصليب الأحمر الليلة".

وفي وقت سابق، هدد نتنياهو بالتحرك إذا لم تحصل إسرائيل على جثث الأسرى من حماس.

وأضاف نتنياهو خلال اجتماع مع حكومته بشأن تنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار وتسليم الأسرى والإفراج عن سجناء فلسطينيين، أنه يعلم عدد الجثث التي تحتجزها حماس، وإذا لم يحصل عليها فإن إسرائيل ستعرف كيف تتصرف وفقا لذلك.

وكانت كتائب القسام، أعلنت تسليم ما لديها من الأسرى الأحياء وجثث الأموات، موضحة أن ما تبقى من جثث الأسرى تحتاج جهوداً كبيرة ومعدات للبحث عنها.