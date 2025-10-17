الكرملين يؤكد: بوتين وترامب ربما يعقدان قمة جديدة خلال أسبوعين

موسكو- (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يعقدان قمة جديدة خلال أسبوعين.

وناقش الزعيمان الخطة هاتفيا أمس الخميس، حيث تبرز بودابست كمكان محتمل للقاء. وقال ترامب أيضا بعد المكالمة الهاتفية إن الاجتماع سيعقد "من المحتمل خلال الأسبوعين المقبلين".

وكان اجتماعهما الأخير في ألاسكا في أغسطس.

وقال بيسكوف إن الاجتماع يتعين أن يعقد في أقرب وقت ممكن، لكنه أشار إلى أن هناك "العديد من القضايا التي مازال يتعين تسويتها".

وأضاف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتحدثان هاتفيا، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتابع بيسكوف أن بوتين تحدث اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي عرض استضافة القمة وهو اقتراح قبله بوتين. ويحافظ أوربان على علاقات وثيقة مع كلا الزعيمين.