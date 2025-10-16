مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مستشار أمريكي كبير، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة تشعر فيها أحد بأن اتفاق غزة قد انتُهك.

وحذّر المستشار الأمريكي، من أنه إذا حاولت حماس إعادة بناء نفسها بشكل يهدد إسرائيل على المدى الطويل فذلك خرق للاتفاق.

وفي ما يخص مسألة البحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، قال المستشار الأمريكي إن من المرجح أن يُنشأ برنامجا يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على جثث الأسرى في القطاع، لافتا إلى أن هناك دول مثل تركيا مستعدة لإرسال خبراء للمساعدة في استعادة الجثامين.

وأوضح المستشار الأمريكي، أن مناطق مثل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تقع خلف الخط الأصفر وقد تشهد مرحلة أولى لإعادة التطوير وإنشاء قوة أمن محلية، مشددا على أن لا نية للسماح بأن تكون لحماس سيطرة على أي مكان في غزة وهذا ما ينص عليه الاتفاق.

وأضاف: "هناك تعاون حقيقي بيننا وبين الوسطاء وإسرائيل والأمم المتحدة لضمان أن يكون الوضع جيدا"، موضحا أن المرحلة الثانية تشمل إقامة حكم في غزة من التكنوقراط والعملية بدأت لإيجاد الأشخاص المناسبين.