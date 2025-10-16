ترامب: أمريكا تدرس توجيه ضربات لأهداف برية تابعة للكارتل في فنزويلا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي يدرس مسألة توجيه ضربات لأهداف برية يزعم أنها مرتبطة بعصابات المخدرات في فنزويلا.

قال ترامب: "لا أريد أن أقول ذلك على وجه اليقين، لكننا بالتأكيد ننظر في إمكانية ضرب أهداف برية، لأننا على أي حال نسيطر على البحر وهذا أساسي".

وفي الفترة الأخيرة حشدت الولايات المتحدة مجموعة من السفن الحربية قبالة سواحل فنزويلا تحت ذريعة التصدي لمهربي المخدرات.

وتتهم واشنطن بلا أساس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالارتباط بما يسمى عصابة "كارتل الشمس" لتهريب المخدرات، وهو ما تنفيه كاراكاس بشكل قاطع.

خلال الأسابيع الماضية قامت القوات البحرية الأمريكية بتدمير ما لا يقل عن 4 قوارب سريعة في المياه الدولية للبحر الكاريبي، كانت تحمل أشخاصا اتُهموا دون دليل بنقل المخدرات من فنزويلا.

وفي خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر، أكد استمرار الهجمات على السفن التي يزعم ارتباطها بكارتلات المخدرات الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأصدر ترامب في 7 أكتوبر توجيها لإدارته بوقف أي محاولات للتوصل إلى تسوية دبلوماسية لتخفيف التوتر مع فنزويلا.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى إمكانية بدء ضربات على أهداف لكارتلات المخدرات داخل فنزويلا خلال الأسابيع القادمة، وفقا لروسيا اليوم.