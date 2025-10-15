المقاومة ترد على إسرائيل بشأن جثة أسيرها

وكالات

قال مصدر قيادي بالمقاومة الفلسطينية، إن الجثة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها ليست لإسرائيلي هي لجندي أسر في عملية للمقاومة.

وأكد القيادي خلال تصريحات إعلامية لقناة الجزيرة، إن عملية أسر وسحب جثة الجندي لأحد الأنفاق جرت بعملية لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بمخيم جباليا في مايو 2024.

وكان أعلن جيش الاحتلال أن فحوص المعهد الوطني للطب الشرعي أكدت أن الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لا تتطابق مع أي أسير إسرائيلي، بعد التحقق من هوية 3 جثث لمحتجزين إسرائيليين.

وطالب جيش الاحتلال حركة حماس ببذل كل الجهود اللازمة لإعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء، فإنه تم التعرف على الجثث الثلاث الأخرى التي أعادتها حماس وهي تمير نمرودي وإيتان ليفي وأورييل باروخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء أن الصليب الأحمر سلم إليه أربعة توابيت تحتوي على رفات أسرى متوفين، ووفقًا للصحيفة ذاتها، ونقلا عن دبلوماسي ومصدر مطلع، فإن حركة حماس أبلغت الوسطاء بنيتها تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 جثمان.