ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية.. ما القصة؟

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى، إلى إمكانية سحب مباريات كأس العالم 2026 من المدن الأمريكية التي يزعم أنها غير آمنة، في ظل تصاعد صراعه مع المدن التي يقودها الديمقراطيون.

قال ترامب في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء خلال اجتماع مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي :"إذا كان شخص ما يقوم بعمل سيء، وإذا شعرت بوجود ظروف غير آمنة، فسأتصل بجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرائع، وسأقول له دعنا ننتقل إلى موقع آخر. وهو سيقوم بذلك، ربما لا يحب أن يفعل ذلك، لكنه سيفعلها بسهولة كبيرة".

وكان ترامب يرد على أحد المراسلين الذي سأله بشأن ميشيل وو، عمدة بوسطن من الحزب الديمقراطي، وقال ترامب عن وو :"أعتقد أنها تضر ببوسطن"، ووصفها بـ"اليسارية المتطرفة".

وعن إمكانية نقل مباريات كأس العالم بعيدا عن المدينة المضيفة المحددة، قال ترامب :"إذا اعتقدت أن بوسطن تفعل شيئا قد يسبب مشاكل تتعلق بالسلامة لكأس العالم، فسوف نفعل ذلك".

وتستضيف أمريكا بطولة كأس العالم التي تقام بمشاركة 48 منتخبا، مع المكسيك وكندا، وتستضيف أمريكا المباريات في 11 موقعا هي سياتل، سان فرانسيسكو، أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، لوس أنجليس، كانساس سيتي، ميامي، نيويورك/نيوجيرسي، وفيلادلفيا.

وغالبا ما يستشهد ترامب بارتفاع معدلات الجريمة في المدن التي يحكمها الديمقراطيون، رغم أن تحليلات مستقلة تظهر أن معدلات الجريمة العنيفة انخفضت في العديد من تلك المناطق.

وأمر ترامب بنشر الحرس الوطني في عدة مدن يقودها الديمقراطيون، منها لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن، مستندا إلى تزايد معدلات الجريمة والاحتجاجات على حملات المداهمات الأمريكية المتعلقة بالهجرة.

وطعنت عدة ولايات ومدن في هذا القرار أمام المحاكم، معتبرة أنه ينتهك سيادتها ويشكل سابقة خطيرة لاستخدام الضغط العسكري الداخلي.

ويدير الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العالم، وليس من الواضح ما إذا كان ترامب يمتلك الصلاحية لنقل مباريات البطولة إلى مواقع أخرى من عدمه.