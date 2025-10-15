بداخل 4 توابيت.. مكتب نتنياهو يؤكد استلام رفات 4 رهائن في قطاع غزة



وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استلام الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة 4 توابيت تحتوي على رفات رهائن من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفقا للبيان، يقوم الجيش حاليا بنقل الرفات إلى إسرائيل، حيث سيتم تسليمها إلى المركز الوطني للطب الشرعي للتعرف عليها.

هذا وفي وقت سابق، سلمت حركة "حماس" جثثا أخرى لرهائن إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جانبه، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على صفحته بالعربية على موقع "إكس"، أنه وفقًا للجيش، سلمت "حماس" 4 توابيت تحتوي على رفات رهائن إلى الصليب الأحمر.

وأكد "ضرورة التزام الحركة ببنود الاتفاق وبذل الجهود لإعادة جميع الأسرى إلى وطنهم"، وفق تعبيره.

في وقت سابق، أعلن كريستيان كاردون، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنّ إعادة جثث الرهائن الإسرائيليين لدى حماس وفصائلها عمليةٌ مُعقدة وستستغرق وقتًا.

وأكد كاردون، أنّ حلّها قد يستغرق أيامًا وأسابيع، كما لم يستبعد احتمال عدم العثور على الجثث.

في غضون ذلك، صرّح حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس"، أنّ الحركة أبلغت الوسطاء بصعوبة تسليم جثث الرهائن.

في الوقت نفسه، أكّد التزام "حماس" بجميع تفاصيل الاتفاق، وفقا للعربية.