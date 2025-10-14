وكالات

قال المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة هشام مهنا، الثلاثاء، إن البحث عن الرفات البشري في مناطق النزاع عملية معقدة دائما.

وأشار مهنا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أنه لا يمكن الجزم بما قد يستغرقه البحث عن الرفات، موضحا أن مدة البحث عن الرفات تقررها الأطراف وتحددها الظروف الميدانية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير، أنه لا يزال هناك احتمال أن تعيد حماس اليوم جثث الأسرى الإسرائيليين، مضيفا "نرى أن حماس تبذل جهودا أكبر في الساعات الأخيرة لإعادة جثث الأسرى".

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن إسرائيل أوضحت لحماس عبر الوسطاء أنها تعتبر إعادة الجثث جزءا أساسيا من الاتفاق، لافتا إلى أن حماس اعتقدت أن مطلب إعادة الجثث كان أقل صرامة وجدية واكتشفت أن الأمر ليس كذلك.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن حماس ستجد صعوبة في الادعاء بأنها لا تعرف مكان الأسرى القتلى .