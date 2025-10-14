قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي، كريستيان كاردون، إن تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الذين قُتلوا في حرب غزة سيستغرق وقتًا ويمثل تحديًا هائلًا.

وصرح المتحدث، أن هناك احتمال بألا يتم العثور على جثث الأسرى، مؤكدًا أن هذا تحد أكبر من إطلاق سراح الأحياء.

ومساء أمس الاثنين، أفاد الجيش الإسرائيلي، بتسلم الصليب الأحمر في غزة 4 جثث أسرى إسرائيليين، بعد إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستسلم جثامين "4 أسرى صهاينة".

ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، لا تزال جثث 24 أسيرًا إسرائيليًا في غزة حتى الآن، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن السلطات الإسرائيلية كانت تدرك مسبقًا أن حركة حماس ستواجه صعوبات في انتشال جثث الأسرى من بين أنقاض الدمار الواسع في القطاع.