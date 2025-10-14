إعلان

بلدية غزة: الاحتلال دمر 95% من الشاحنات والمعدات الثقيلة بالقطاع

كتب : مصراوي

10:46 ص 14/10/2025

عودة أهل غزة

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن الاحتلال دمر نحو 95% من الشاحنات والمعدات الثقيلة في قطاع غزة.

وذكر رئيس بلدية غزة، أن كمية المياه المتوفرة حاليًا تسد نحو 25% من احتياجات سكان القطاع، مشيرًا إلى أن التركيز حاليًا على تحلية مياه البحر لسد احتياجات القطاع من مياه الشرب.

ولمدة عامين على التوالي عكف جيش الاحتلال الإسرائيلي على تدمير المباني والمنازل في قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة، ما اضطر غالبية السكان إلى النزوح، هربًا من القتل والتدمير، حيث أسفر ت حملة القصف الإسرائيلية والغزو البري للقطاع عن استشهاد أكثر من 76 ألف فلسطيني، حسب وزارة الصحة بالقطاع.

غزة تحلية مياه البحر جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة القصف الإسرائيلية

