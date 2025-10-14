

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت أغنى دولة في العالم بعد فرضه للرسوم الجمركية.

وأضاف ترامب في تصريح ترامب للصحفيين: "الآن مع فرض الرسوم الجمركية، أعتقد أننا، الولايات المتحدة، أصبحنا أغنى دولة في العالم ونحصل على مئات المليارات من الدولارات".

وأوضح ترامب سابقًا، أن الولايات المتحدة قد حصلت بالفعل على أكثر من 200 مليار دولار من خلال فرض رسوم على الواردات، لكنه يعتزم رفع هذا الرقم إلى تريليون دولار سنويًا.

وبحسب بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وقام ترامب بتصعيد سياسات الحماية التجارية في الولايات المتحدة، إذ أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على الكثير من الواردات.

وفي الأول من أغسطس، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية تتراوح بين 15% و41% على أكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي.

وفرضت أعلى الرسوم الجمركية على دول مثل: "سوريا 41%، ولاوس 40%، وميانمار 40%، وسويسرا 39%، والعراق 35%، وصربيا 35%، وفقا لروسيا اليوم.