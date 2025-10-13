قمة شرم الشيخ للسلام.. توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة (تغطية خاصة)

مصراوي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وانتهت منذ قليل قمة شرم الشيخ للسلام والتي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة بالعالم، وذلك من أجل توقيع الوثيقة التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام: "حققنا معا ما قال الجميع إنه مستحيل وهو السلام في الشرق الأوسط"، وتابع: "الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق".

