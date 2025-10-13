رامب: السيسي قائد رائع وزعيم قوي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في إنهاء حرب غزة، مؤكدًا أنه قائد وسياسي رائع.

وأضاف ترامب، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، أن السيسي قائد يتمتع بحكمة وقوة قيادة أسهمت في إنهاء حرب غزة، موجهًا حديثه للرئيس المصري قائلًا: "أشكرك، وأعتقد أنك قائد عظيم وقدمت لنا مساعدة كبيرة".

وقال ترامب: "السيسي زعيم قوي.. وأمريكا مع السيسي دائمًا.. أناديه دائمًا بالجنرال.".

وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود الرئيس السيسي في مواجهة العنف والجريمة خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن "معدل الجريمة هنا في مصر منخفض للغاية، وهذا أمر رائع جدًا".

وانطلقت منذ قليل قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة حول العالم.

وتُعقد القمة الدولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.