ترامب أمام الكنيست: العالم بات يحب إسرائيل



مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد الحرب الجارية فإن العالم أصبح يحب إسرائيل.

وأكد ترامب خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، أنه يعتزم أن يكون شريكًا فعالًا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن دولًا كثيرة أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل عمليات الإعمار وإعادة الإعمار الشامل.

وأضاف أن الظروف الآن تتيح فرصة تاريخية أمام الفلسطينيين "للعدول عن طريق العنف إلى الأبد"، داعيًا إلى استثمار هذه اللحظة في التحوّل نحو النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بدلاً من العنف.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن تنسيقًا إقليميًا ودوليًا جارٍ لتأمين الموارد والخبرات المطلوبة لإعادة بناء البنى التحتية في غزة، مؤكدًا أن بلاده ستعمل مع شركائها لضمان توزيع المساعدات بشكل منظم وآمن يضمن وصولها للمحتاجين.

وطالب ترامب المجتمع الدولي والحكومات العربية والإسلامية بالمشاركة الفاعلة في خطة إعادة الإعمار، مؤكّدًا أن المشاركة الواسعة ستسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد ومنع عودة الدورات المدمرة من العنف.

وخاطب ترامب أعضاء الكنيست: بالقول إن الانضمام إلى اتفاقيات سلام موسعة سيكتب لكم معروفًا، داعيًا إسرائيل وجيرانها إلى استثمار الفرصة التاريخية لبناء آفاق تعاون إقليمي تؤمّن سلامًا مستدامًا.