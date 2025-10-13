كتب– مصراوي

بعد لحظات قليلة من بدء الرئيس الأمريكي كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، تم إخراج عضوي الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة العربية في الكنيست، وعوفر كاسيف، النائب المعارض في البرلمان الإسرائيلي، من القاعة بعد محاولتهما قطع كلمة ترامب ورفع لافتة كُتب عليها "إبادة جماعية" خلال خطاب الرئيس الأمريكي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن 20 أسيرًا عادوا إلى أحضان عائلاتهم في إطار اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، واصفًا هذا اليوم بأنه "فجر تاريخي لمستقبل الشرق الأوسط".

Knesset members Ayman Odeh and Ofer Cassif were removed from the hall after raising a sign reading "genocide” during Trump’s speech. pic.twitter.com/AS9yxELaun — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

وقال ترامب في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة للمنطقة، وعصرًا ذهبيًا لكل من إسرائيل والشرق الأوسط بأسره.

وأضاف أن ما تحقق هو ثمرة شجاعة الأطراف وإصرارها على السلام بعد سنوات من الصراع.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الإفراج عن الأسرى يشكل خطوة محورية في طريق الاستقرار الدائم، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الأمن والسلام في المنطقة، على غرار ما حققته الولايات المتحدة من ازدهار في عصرها الذهبي.