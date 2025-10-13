نتنياهو أمام الكنيست: ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل

مصراوي

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، شكرًا علنيًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي، مشيدًا بما وصفه بالدور الحاسم الذي لعبه ترامب في دعم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة وفي عملية إعادة المخطوفين.

وقال نتنياهو في خطابه أمام أعضاء الكنيست، إن إسرائيل تدرك الدور الحاسم الذي لعبه الرئيس ترامب في إعادة الأسرى، مؤكدًا أن حكومته أعادت جميع الأسرى الأحياء وأنها ملتزمة بإعادة جثامين القتلى. وأضاف: أود أن أقدم الشكر للرئيس ترامب، فما من رئيس أمريكي فعل من أجل إسرائيل مثل ما فعله.

كما عبّر نتنياهو عن امتنانه لاعتراف ترامب بما سماها الحقوق التاريخية لإسرائيل في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذا الموقف الأمريكي يعكس تحولًا جوهريًا في نظرة المجتمع الدولي إلى حقوق الشعب اليهودي.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب تثمن موقف الرئيس ترامب في الوقوف أمام الأكاذيب التي تعرضت لها إسرائيل في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك أعاد لإسرائيل مكانتها وشرعيتها أمام العالم.

وختم نتنياهو كلمته بتوجيه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي قال فيها: أنت أعظم صديق حظيت به إسرائيل.