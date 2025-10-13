من هم القادة المؤكد حضورهم قمة شرم الشيخ للسلام بشأن غزة؟

مصراوي

تُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وفق ما قال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي.

وأعلنت الرئاسة المصرية، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء تشمل قادة ومسؤولين يمثلون الدول والمنظمات الآتية:

"رئيس الولايات المتحدة الأمريكية/ ملك الأردن/ أمير قطر/ أمير الكويت/ ملك البحرين/ رئيس فلسطين/ رئيس تركيا/ رئيس إندونيسيا/ رئيس أذربيجان/ رئيس فرنسا/ رئيس قبرص/ المستشار الألماني/ رئيس وزراء المملكة المتحدة/ رئيسة وزراء إيطاليا/ رئيس وزراء إسبانيا/ رئيس وزراء اليونان/ رئيس وزراء أرمينيا/ رئيس وزراء المجر/ رئيس وزراء باكستان/ رئيس وزراء كندا/ رئيس وزراء النرويج/ رئيس وزراء العراق/ نائب رئيس دولة الإمارات/ وزير خارجية سلطنة عمان/ سكرتير عام الأمم المتحدة/ أمين عام جامعة الدول العربية/ رئيس المجلس الأوروبي/ وزير الدولة للشئون الخارجية للهند/ سفير اليابان بالقاهرة".

الرئيس الأمريكي



تُعقد قمة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يصل مصر بعد إلقاء خطابه في الكنيست الإسرائيلي للاحتفال بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الرئيس الفرنسي



وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مصر لإجراء محادثات حول تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة.

وأكدت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.

وقال الإليزيه، إن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسًا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة.

رئيس الوزراء البريطاني



أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من خلال بيان صادر عن مكتبه، أنه سيسافر إلى مصر الاثنين للمشاركة في قمة شرم الشيخ الدولية بشأن غزة.

كما سيحضر ستارمر مراسم توقيع خطة السلام بشأن غزة، التي وصفها مكتبه بأنها "تمثل نقطة تحول تاريخية للمنطقة بعد عامين من النزاع وإراقة الدماء".

المستشار الألماني



قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان الأحد، إن المستشار فريدريش ميرتس سيتوجه إلى مصر الاثنين للمشاركة في مراسم توقيع خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد البيان، أن ألمانيا ستلتزم بتنفيذ خطة السلام، مع التركيز في البداية على الحفاظ على وقف إطلاق نار مستقر وتقديم المساعدات الإنسانية، مضيفًا "وسيؤكد المستشار هذا الالتزام خلال رحلته".

الأمين العام للأمم المتحدة



وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ الدولية بشأن غزة.

رئيس المجلس الأوروبي

أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الأحد، أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا سيحضر قمة شرم الشيخ للسلام في مصر الاثنين.

الرئيس الفلسطيني



أكدت الرئاسة المصرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية سيشارك في قمة شرم الشيخ الدولية بشأن غزة. كما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤول فلسطيني، بأن محمود عباس سيحضر القمة.

العاهل الأردني



سيشارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قمة شرم الشيخ بشأن غزة بحسب ما أعلنت قناة "المملكة" الرسمية الأردنية.

ونقلت القناة عن مصدر قوله إن "الأردن سيشارك في ’قمة شرم الشيخ للسلام‘، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد ظهر الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة".

الرئيس التركي



سيسافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، وفق ما أفادت قناة إن.تي.في التلفزيونية.