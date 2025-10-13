

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني "27 مليون دولار" لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة، أثناء وصوله إلى مصر لحضور قمة قادة العالم حول إنهاء الصراع.

وقالت بريطانيا، إن التمويل سيقدم من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، وهو مصمم للوصول إلى أولئك الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية والمرض.

واستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة لليوم الثالث على التوالي، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وقالت بريطانيا، إنها ستستضيف أيضا قمة تستمر 3 أيام حول إعادة إعمار غزة يشارك فيها ممثلون عن حكومات العالم والقطاع الخاص وكذلك ممثلون لجهات تمويل التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

وقالت بريطانيا، إنها قدمت خلال السنة المالية الحالية 74 مليون جنيه استرليني كدعم إنساني لفلسطين التي اعترفت بها رسميا كدولة الشهر الماضي.

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوجه إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل ومصر.

قال ترمب اليوم الإثنين، إن الحرب في غزة انتهت، وقد يفرج عن المحتجزين مبكرا بعض الشيء، مشيرا إلى أن رحلته إلى المنطقة ستكون خاصة جدا للاحتفال بعودة المحتجزين الإسرائيليين، وفقا لما ذكرته الغد.