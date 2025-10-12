نتنياهو: الحرب لم تنته وهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل حققت انتصارات كبيرة خلال حربها بغزة، مؤكدًا أن الحرب لم تنته وما تزال هناك تحديات كبيرة أمامها.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد أن عودة الأسرى من قطاع غزة إلى ديارهم حدث تاريخي، زاعمًا أن حكومته راعت إعادة الأسرى في كل قرار اتخذته.

وتابع نتنياهو قائلاً: "يجب علينا أن نتوحد ونضع خلافاتنا جانبًا في يوم إعادة المحتجزين، حققنا النصر في كل مكان حاربنا فيه، حققنا انتصارات كبيرة، والحرب لم تنتهِ، فهناك تحديات أمنية كبيرة أمامنا".

وزعم رئيس حكومة الاحتلال، أن تل أبيب لديها القوة لتتغلب على جميع التحديات، مضيفًا "غدًا نبدأ طريقًا جديدًا للبناء والوحدة".