استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي في اشتباكات بغزة

كتب : مصراوي

08:33 م 12/10/2025

استشهد الصحفي صالح الجعفراوي اليوم الأحد في مدينة غزة، خلال تغطيته الإعلامية لاشتباكات اندلعت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وأفراد من عائلة دغمش المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الجعفراوي استشهد خلال تغطيته الميدانية للأحداث، مشيرةً إلى أنه كان يوثق حجم الدمار في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة عندما تعرض لإطلاق نار من قبل عملاء للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن الصحفي الجعفراوي استشهد أثناء إعداده تقريرا صحفيا في شارع 8 جنوب مدينة غزة.

