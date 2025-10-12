إعلان

زامير: ثقة الإسرائيليين بجيشهم تضررت بشدة بعد هجوم 7 أكتوبر

كتب : مصراوي

03:26 م 12/10/2025

طوفان الأقصى

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش خاض منذ 7 أكتوبر 2023 حربًا وجودية متعددة الجبهات لم تعرفها إسرائيل من قبل.

وزعم زامير، أن الاحتلال أعاد صياغة وجه الشرق الأوسط ومفهوم أمن إسرائيل واستراتيجية الدفاع والردع لسنوات مقبلة، تلك الادعاءات التي رددها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكثر من مرة.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: "كارثة 7 أكتوبر أحدثت جرحًا عميقا في ثقة مواطني إسرائيل بجيشها".

إيال زامير إسرائيل هجوم 7 أكتوبر طوفان الأقصى

