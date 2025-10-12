موسكو - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوتر يتصاعد اليوم، من جميع الأطراف فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن روسيا تواصل التأكيد على استعدادها للتسوية السلمية في أوكرانيا، كما أن ترامب يتحدث دائما عن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكشف بيسكوف أن الأوروبيين وكييف يظهرون رفضا تاما للجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن روسيا تواصل التأكيد على استعدادها للتسوية السلمية في أوكرانيا، وإلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث باستمرار عن ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال بيسكوف إن مسألة تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"، تثير قلقا بالغا لدى موسكو، موضحا أن صواريخ "توماهوك" سلاح خطير، لكنها لا يمكن أن تغير الوضع على الجبهة.