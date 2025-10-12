مصر تعزي قطر في ضحايا الحادث المروري الأليم بشرم الشيخ

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى دولة قطر الشقيقة، حكومة وشعبا، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بمدينة شرم الشيخ وأسفر عن وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في هذا الحادث الأليم سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل

نعت سفارة دولة قطر في القاهرة، اليوم الأحد، دبلوماسييها الثلاثة الذين توفوا في حادث شرم الشيخ، كما أعلنت التنسيق مع السلطات المصرية لمتابعة أوضاع المصابين، معربًة عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر الحادث المروري الأليم أثناء أدائهم مهام عملهم.

وأضافت في بيان لها، أن الدبلوماسيين ضحايا الحادث هم: "سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر".

أشارت إلى إصابة كل من "عبد الله عيسى الكواري، ومحمد عبد العزيز البوعينين"، وفقا لسكاي نيوز.

أكدت السفارة "أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم الأحد، حيث يتلقى المصابان حاليا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي".

وقدمت السفارة تعازيها لذوي المتوفين، ووجهت شكرها للسلطات المصرية على "تعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة".