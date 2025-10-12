

وكالات

أسفر حادث انقلاب سيارة الوفد القطري التي وقع على بعد 50 كيلو مترا من مدينة شرم الشيخ، عن وفاة 3 من موظفي السفارة القطرية بالقاهرة كانوا في مهمة لتجهيز سيارات الوفد القطري المشارك في قمة الإثنين، فضلًا عن إصابة اثنين آخرين، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

الحادث أسفر عن وفاة كلا من: "عبد الله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإنه أُصيب كلا من: "عبد الله بن عيسى الكواري، ومحمد البوعينين، وتم نقلهما إلى المستشفى وإيداعهما قسم الرعاية المركزة".

ووقع الحادث على طريق الطور - شرم الشيخ، نتيجة فقدان قائد السيارة السيطرة عليها.