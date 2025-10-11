مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قمة شرم الشيخ المرتقبة حدث تاريخي وتعزز جهود السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد روبيو، خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية بدر عبد العاطي اليوم السبت، بالدور المتميز والريادي الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، والذى ساهم فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي وصفه بـ"الاتفاق التاريخي".

وناقش الوزيران بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بما فى ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة. كما بحثا المشاركة الدولية في قمة شرم الشيخ، فضلًا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

ومن جانبه، أشار عبد العاطى إلى التقدير البالغ الذى يكنه الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي ولخطة السلام التي طرحها، مؤكدًا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الارض سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، منوهًا إلى أن الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطينى.

وأكد وزير الخارجية أن هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلًا من الوسائل العسكرية، مشددًا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.